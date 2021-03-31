Prof. Dr. Uğur Şahin'den yetkililere ortak çağrı: Elinizdeki tüm aşıları kullanın!

Koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısı sayesinde, eşi Özlem Türeci ile birlikte ismini tüm dünyaya duyuran BioNtech'in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin, Kovid-19 salgınına karşı yeni açıklamalarda bulundu. Avrupa'da artan vaka sayılarına dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, eldeki tüm aşıların kullanımı için çağrıda bulundu.

"İKİNCİ DOZ İÇİN STOK, BÜYÜK HATA"

Alman televizyon kanalı RTL'ye konuşan Şahin, ikinci doz için stok yapılmasının büyük bir hata olduğuna değinerek, eldeki tüm aşıların, her hafta yenilerinin sevk edileceği güncesiyle uygulanması gerektiğini ifade etti. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"YENİ KISITLAMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLEYEMEYECEK NOKTADAYIZ"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ortaklığında, 65 ülkeye aşı sevkiyatı gerçekleştiren BioNTech'in kurucusu Şahin, yakın gelecekteki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarındaki düşüşü sağlamak ve bu düşüşü stabil hale getirmek olduğunun altını çizerek "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

'MAYIS SONUNDA ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ'

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını vurgulayarak aşıların planlandığı şekilde sevkinin ve hızlı aşılamanın yaz aylarında normalleşmeyi getireceğini belirtti. Böylece gelecek kış mevsiminde yeni bir kapanmanın önüne geçileceğini duyuran Prof. Şahin, mayıs ayı sonu itibarıyla aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasının beklendiğini söyledi.