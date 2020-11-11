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Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90 etkili olan aşıyı geliştiren Türk doktor Özlem Türeci, şu sıralar internet mecrasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla vatandaşlar tarafından çokça bakılıyor. Biz de Dr. Özlem Türeci hakkındaki bilgileri haberimizde yer verdik.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Dr. Özlem Türeci hakkında gerekli bilgileri haberimizde derledik.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'İN EŞİ ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

53 yaşındaki Dr. Özlem Türeci 1967 Almanya doğumludur. Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

EŞİYLE TÜM DÜNYANIN UMUDU OLDU

Koronavirüs aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin arkasında Türkiye kökenli iki bilim insanı var. ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti.Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarakKöln Üniversitesi'nde tıp okudu.Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi. Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi.Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu.BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

Okan Gül
Video Editörü


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