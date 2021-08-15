Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıkladı! 3. dozda BioNTech kullanımı bağışıklığı daha da güçlendiriyor! Koronavirüsle mücadele döneminde aşılama süreci devam ederken üçüncü doz aşının kullanımıyla ilgili olarak açıklama yapan Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, iki doz Sinovac aşısı vuranların 3. dozu BioNTech yaptığında güçlü bir bağışıklığın olabileceğini belirtti.

1 9 Türkiye'de bir yandan aşı çalışmaları devam ederken diğer yandan ise 18 milyon aşı olmamış vatandaşı aşıya ikna etmek için çalışmalar da sürüyor.