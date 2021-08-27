Profesörün başı dertte! bozayı evime dadandı

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatili için memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu köydeki evinin çevresine bir ayının dadandığını fark etti. Evine ve bahçesine zarar veren ayıya 'meteor' adını verdi. Kadıoğlu’nun ayı ile mücadelesini paylaştığı anlar sosyal medyada ilgi görüyor.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Ayıyı seviyorum, bir problemim yok. Gittiğimi fırsat bilip gelmiş, fasulyeleri, patatesleri düzlemiş. Birinci katta balkondaki peteğe ulaşmak için de camları yoklamış. İki camı yoklamış, üçüncüyü kırmış ama içeri girmemiş nedense. Zaten bu ayı daha önce defalarca geldi. Şantiyedeki kulübe kapısını kırdı. İçeri giriyor, beğenmediği ne varsa atıyor. Ayçiçeği yağını içiyor ama gaz, tiner gibi şeyleri beğenmeyip atıyor. Ayıya komşuyuz tabii ki. Ayının ininde falan değilim. Millet bana kızıyor. Ayıyı çok seviyorlar, taraftarı var. Sosyal medyada bakıyorum herkes ayıyı taraf tutuyor, ‘ne işin var orada’ diyor ama biz yola daha yakınız. Ormanda değil, kıyısındayız” dedi.

PROFESÖRÜN BAŞI AYI İLE DERTTE

Bahçesine zarar veren ayıya karşı sebzelerini kurtarmak için mücadeleye giriştiğini ifade eden Kadıoğlu, “Kamera kurdum ayının yakışıklı bir fotoğrafını çekeyim, diye. Herkes tanısın, millet görsün diye ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor, öbür taraftan geliyor. Ayıyla böyle bir mücadelemiz var.Uyanıp bakıyorum ‘ayı mı geldi’ gibi. Ayıyla başım dertte gibi bir durum gibi oldu. Epey vaktimi alıyor beni oyalıyor ama iyi oldu." diyerek güldüren ifadeler kulanan Kadıoğlu,. Ben ayıdan bir şey çalmıyorum, o da benden bir şey çalmasın, onunla öyle anlaşacağız. Ayıya zarar vermeyen tedbirler almaya çalışıyorum” diye konuştu.

Mısırların içine harekete duyarlı kamera yerleştiren Prof. Dr. Kadıoğlu, “Tuzak kurmadım. Bu mısırlar ayıyı çekiyor. Yiyecek kokusunu aldığı zaman etrafta ama gittikten sonra ‘yiyecek ne bıraktın’ diye gelip çöplere bakıyor. Ayı da işin kolayını bulmuş. Daha önce eve giren ayı duymadık. Ayı insanı sevmez, ne kadar tehlikeli bir varlık olduğunun farkında. Tesadüfen karşılaşmalar olursa ayıyla karşı karşıya kalıyorsunuz veya ters rüzgarda kokuyu alamadığı zaman. Biber gazım ve düdüğüm var. Yolda giderken düdük çala çala gidiyorum ‘aman bir yanlışlık olmasın’ diye” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekipleri Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğunu saptanmıştı.