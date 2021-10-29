Profil ne demek, TDK'ya göre Profil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Profil ne demek? Profil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi profil kelimesi. Peki profil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre profil nedir, profil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROFİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Profil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Profil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre profil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yan

- İnsanın yüzünün yandan görünüşü

- Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü

- Tutum veya eğilim

- Yanay



PROFİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yalnız, sakallı sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz.

- Profil doğrusu. Profil düzlemi.



PROFİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- profil boru

