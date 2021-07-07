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PSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde transfere 200 milyon euro ayırdığını ve ilk hedefinin Hakimi olduğunu duyurduğumuz Paris Saint Germain bu transferi açıkladı. Fransız ekibi oyuncuyu 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiğini bildirdi.

PSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurdu

Transferlere ödediği dudak uçuklatan bedellerle tanıdığımız Paris Saint Germain'den yeni bir transfer hamlesi geldi. Fransız devi Inter'in sağ beki Achraf Hakimi ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. PSG, bu transfer için Inter'e 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yeni transfer Hakimi'nin PSG'de 2 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Fransız ekibi, daha önce Liverpool'dan Wijnaldum'u kadrosuna katmıştı. 

ACHRAF HAKİMİ'NİN KARİYERİ

Yeni transfer Hakimi'nin PSG'de 2 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. 

Real Madrid altyapısında yetişen Hakimi, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. İlk yılında Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan genç oyuncu, sonraki iki sezonu kiralık olarak Borussia Dortmund'da geçirdi.

Dortmund ile Almanya Süper Kupası'nı kazanan Hakimi, 2020’de İtalya şampiyonluğu yaşadığı Inter’e transfer oldu. Inter'de 37 maçta forma giyen Hakimi takımına 7 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

2016’dan beri Fas Milli Takımı forması giyen Hakimi, Milli takımında 36 maçta 4 gol atarken 6  da asistte bulundu.

PSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurdu

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