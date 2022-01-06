"Psikolojide bir kural varmış" diyerek dalga konusu olan Ece Üner, hakkında yapılan esprilere sitem etti!

Haber sunuş tarzıyla çoğu kez sosyal medyanın diline düşen haber spikeri olarak tanınan şimdilerde gündüz kuşağında program sunan Ece Üner, hakkında yapılan esprilere sitem etti.

Üner, "Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş" demesi üzerine Twitter'da günlerce dalga konusu olmuştu.

"ÇOK CAHİL BİR KADIN"

Twitter hesabından, yapılan yorumlara yanıt veren Ece Üner, "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" ifadelerini kullandı.

Üner, "Twitter'da bir kural varmış, linç 3 saatten uzun sürüyorsa sorun sen değilmişsin, onlarmış" yazan bir takipçisinin yorumuna ise alkış ve gülümseme emojisiyle yanıt verdi.