Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkmaya hak kazanan Galatasaray, gruplara adını yazdırmak istiyor. Bu kapsamda 2. Tur ilk maçında Hollanda'nın ekibi PSV Eindhoven'a karşı çıkacak olan Cimbom, turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Bu maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler internette PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki araştırmaya başladı. İşte canlı yayın linki...

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray ile Hollanda ekibi PSV Eindhoven arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. PSV Eindhoven'ın maçlarını oynadığı, Philips Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI TV8 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray ile PSV arasındaki mücadele TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI TV8 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI

GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED