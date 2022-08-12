PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

Çocuk sahibi ailelere yönelik devlet tarafından yapılan destekler kapsamında PTT tarafında çocuklu ailelere maddi desteklerde bulunuluyor. İşte detaylar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

Devlet tarafında PTT üzerinden 1,2,3 çocuğu olan ailelere maddi destek projeleri devam ediyor. 2015 yılından bu yana devam eden ve Ocak, Nisan, Temmuz ve Ağuatos aylarında ailelere çocuk sayısına göre verilecek olan paralar E-devlet veya Aile.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile başvurularak yapılabiliyor.

PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

2015 SONRASI DOĞUM YAPAN ANNELER FAYDALANABİLİYOR

Aile ve Sosyal Çalışma bkanlığı üzerinden başvurların alındığı bu sosyal destek projesinden faydalanmak için TC kimlik numarası ile birlikte 2015 tarihinden sonra doğum yapan anneler faydalanabiliyor. E-devlet, aile.gov.tr adreslerinden kolay bir şekilde yapılacak olan başvurular ilçe müdürlükleri veya kaymankamlıklardan da yapılabilir.

PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

HER AYIN 25. GÜNÜ ÖDEMELER YAPILIYOR

Başvuru yapılması sonrası E-devlet veya PTT merkezlerine giderek başvuru sonuçlarını öğrenebilir, para desteği almaya hak kazanan anneler PTT üzerinden her ayın 25. günü ödemelerini alabilirler.

PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuk para desteğini almak isteyen anneler TC kimlik numaralarını Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirdikten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni doldurduktan soran başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirler.

Başvuruların kabul olması için istenen şartlar şu şekilde;

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Çoklu doğum yardımı

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

PTT duyurdu! 1,2,3 çocuğu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

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