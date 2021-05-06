İçişleri Bakanlığından Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu açıklaması!Pendik'te ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimizAkhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildiBeypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Gazze'de tütsülenmiş Ringa balığı bayram sofralarını süsleyecekAmbalaj Sanayicileri Derneği Başkanı atık ithalatını değerlendirdi1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımıştı! Dışişleri Bakanlığından Letonya'ya sert eleştiri!Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı, yeni bir üst geçit inşa edilecek
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. PTT şubelerinde yardım yoğunluğu! Mesafe kuralı hiçe sayıldı, tartışmalar çıktı

PTT şubelerinde yardım yoğunluğu! Mesafe kuralı hiçe sayıldı, tartışmalar çıktı

PTT şubelerinde, emeklilere bayram ikramiyelerinin bugün ödenmeye başlamasının yanı sıra kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve pandemi yardımı ödemelerinin de yapılıyor olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla emeklilere 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyelerinin, pandemi desteği kapsamında verilen pandemi yardımlarının vatandaşların hesabın yatırılmasının ardından PTT'lerde yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mesafeli olarak sıra bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

VATANDAŞLAR TARTIŞTI

 Bu durumlardan biri de İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Mahallesinde bulunan PTT şubesinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların uzayan sıra nedeniyle tartıştığı görüldü. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT