PTT şubelerinde yardım yoğunluğu! Mesafe kuralı hiçe sayıldı, tartışmalar çıktı

Ramazan Bayramı dolayısıyla emeklilere 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyelerinin, pandemi desteği kapsamında verilen pandemi yardımlarının vatandaşların hesabın yatırılmasının ardından PTT'lerde yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mesafeli olarak sıra bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

VATANDAŞLAR TARTIŞTI

Bu durumlardan biri de İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Mahallesinde bulunan PTT şubesinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların uzayan sıra nedeniyle tartıştığı görüldü.