PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama nedir, nasıl yapılır? sorusu internet mecrasında aratılanlar arasında çokça yer almaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PTT ÜZERİNDEN YAPILAN KURUM ÖDEMELERİ SORGULAMA NEDİR?

PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama, vatandaşların sosyal yardım ödemeleri, emekli maaşı ödemeleri, emekli maaşı promosyonları, kısa çalışma ödenekleri ve doğum yardımı ödemelerinin yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirilebileceği bir sorgulama sistemidir.

PTT KURUM ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ptt kurum ödemeleri sorgulama işlemi için ilk önce E-devlet sistemine girip TC numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız. Ardından arama bölümüne "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama" yazınız. Gelen ekrandan verilen talimatlar eşliğinde sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-DEVLET PTT KURUM ÖDEMELERİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kimlik numaranız üzerinden yapılan kurum ödemeleri, son ödeme tarihine kadar veya ödemenizi PTT'den alana kadar bu sayfada görüntülenir. Son ödeme tarihine kadar ödemenizi almadığınız takdirde para ilgili kuruma iade edilir.

Varsa PTT hesabınıza veya sosyal kartınıza aktarılan kurum ödemeleri, son ödeme tarihine kadar veya hesabınızda / kartınızda işlem yapana kadar bu sayfada görüntülenir. Son ödeme tarihine kadar hesabınızda / kartınızda işlem yapmadığınız takdirde para ilgili kuruma iade edilir.

EFT ile başka bir banka hesabınıza aktarılan kurum ödemeleri, ödeme başlangıç tarihinden itibaren 3 ay boyunca bu sayfada görüntülenir. Mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılamadığı için ödemenin ilgili hesabınıza aktarılmasında gecikme yaşanabilir.

PTT PARA SORGULAMA

Eğer PTT müşterisi değilseniz ve adınıza para yatıp yatmadığını sorgulamak istiyorsanız yapmanız gereken size en yakın PTT şubesine gidip TC kimlik numaranız ile hesabınıza paranın yatığp yatmadığını sorgulamaktır.

TC İLE PTT PARA SORGULAMA

Eğer PTT müşterisi iseniz PTTmatik ve PTT mobil uygulamalarını telefonunuza indirerek verilen talimatlarla hesabınıza herhangi bir para girişi olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.

Ayrıca PTT'nin web sitesindeki online işlemler kısmını kullanarak da PTT kart hesap bakiyesi öğrenme işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında PTT Bonus Kart hesap bakiyesi ve işlemlerini de yapabilirsiniz. Bunu da hem internet üzerinden hem de telefon bankacılığı ile yapmanız mümkündür.

E DEVLET PTT SAYFASI ÜZERİNDEN BAŞKA HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

E-devlet içerisinde yer alan PTT sayfasından yapabileceğiniz bazı işlemler şunlardır: