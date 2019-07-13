Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkmıştı. Pınar Işık az önce Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu.

BİR ŞOK DA KİTAP MAĞAZASINDAN GELDİ

Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya bir şok da ünlü kitap mağazasından geldi.

EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDEN DE ÇIKARDI

Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise bu cezasının ardından İzmir'de ünlü bir kitap mağazası tarafından imza töreninin iptal edildiğini duyurdu. Karagöz'ün yaptığı açıklamaya göre söz konusu mağaza, Pucca ismini internet sitesinde çok satanlar listesinden de çıkarttı.

"7 SENE HAPİS CEZASI ALDIM"

Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu:

"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"

PUCCA'NIN ATTIĞI TWİT

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PUCCA KİMDİR?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni PuCCa gerçek adı Selen Pınar Işık, 7 sene hapis cezası aldığını duyurdu.

Ancak fenomene dönüşmesi biraz daha tesadüfi bir öyküye sahip. Eski sevgilisini rezil ederek ondan intikam almak istemesiyle bir blog açıyor. Blog eş zamanlı olarak Twitter hesabıyla da çok sayıda takipçiye ulaşıyor. Pucca yaşadıklarının insanların ilgisini çektiğini görünce günlük ve bloglarını kitaplaştırıyor. Kitapları;" Küçük Aptalın Büyük Dünyası", "Ve Geri Kalan Her şey", "Allah Beni Böyle Yaratmış", "Ay Hadi İnşallah" sırasıyla piyasa sürülüyor ve hiç de düşük olmayan sayılarda satılıyor. Günlük kitaplarından derlenen, Murat Boz ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı "Hadi İnşallah" filmi, Emrah Kaman ve Murat Kaman tarafından senaryolaştırılarak beyazperdeye konuyor.

Pucca ismi nereden geliyor?

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. Ilginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı’a hediye ediliyor. Ve o günden bu yana bu takma ismi olarak kullanmaktadır.