Pule Mmodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pule Mmodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pule Mmodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pule Mmodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pule Mmodi 23 Şubat 1993 tarihinde Theunissen, Free State şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Pule Sydney Mmodi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pule Mmodi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Pule Mmodi'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pule Mmodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pule Mmodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pule Mmodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pule Mmodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Uthongathi

3 Ekim 2020 yılında Golden Arrows

Pule Mmodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pule Mmodi şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Pule Mmodi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 6 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.