Pürmüz Lambası ne demek, TDK'ya göre Pürmüz Lambası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürmüz lambası ne demek? Pürmüz lambası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürmüz lambası kelimesi. Peki pürmüz lambası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürmüz lambası nedir, pürmüz lambası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRMÜZ LAMBASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürmüz lambası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pürmüz lambası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alev lambası

