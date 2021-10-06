Püsür ne demek, TDK'ya göre Püsür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Püsür ne demek? Püsür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi püsür kelimesi. Peki püsür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre püsür nedir, püsür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Püsür kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Püsür kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PÜSÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Püsür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Püsür kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre püsür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin can sıkıcı, karışık ayrıntısı veya pürüzü

- Can sıkıcı, istenmeyen kimse

- Tembel, kalpazan

- Karışık, dolaşık (ip, saç vb.)

- Karışık, kusurlu (iş)



PÜSÜR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendi yetmiyormuş gibi bir de peşine püsür takmış!



PÜSÜR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bok püsür

