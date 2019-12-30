Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yılbaşı tebrik mesajı gönderdi.Mesajın içeriği ise: Rusya ile Türkiye’nin, enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere karşılıklı olarak faydalı stratejik projeleri gerçekleştirme konusunda önemli başarılara imza atma konusuydu.

"SURİYE'DEKİ KRİZDE SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLATTIK"

Putin’e göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağlantıların geliştirilmesine ilişkin yeni alanlar da belirlendi. Moskova ve Ankara, Suriye’de terörle mücadele konusunda gerçekleştirdiği yakın çalışmalar ve ortak çabalar neticesinde ülkedeki krizde siyasi çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulundu.





DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 100. YILI

2020’de Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını dolduracağını vurgulayan Rus lider, bu yıldönümü sırasında da ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yeni başarılara imza atılacağına emin olduğunu belirtti.

Putin'den sert açıklama: "Heryeri vurabiliriz"