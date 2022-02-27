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Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! "Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi"

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman milletvekillerine hükümetin Ukrayna'ya silah tedarik etme politikasının tersine çevrilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Scholz, savunma harcamalarının 100 milyar Euro Alman bütçesine dahil edileceğinin de haberini verdi.

Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! "Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi"

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinde dördüncü güne giderken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Ukrayna birliklerine doğrudan silah tedarik etme kararıyla ilgili olarak Alman Parlamentosu Bundestag'a önemli açıklamalarda bulundu. Federal Meclis'in özel bir oturumunda konuşan Scholz, "Ukrayna'yı çaresiz ihtiyaç anında desteklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Alman silahlarının Ukrayna'ya tedarik edilmesine de atıfta bulunarak, "Putin'in saldırganlığına başka bir yanıt mümkün değildi" diye ekledi. 

Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi

"PUTİN'İN SAVAŞI"

Yaşanan durumun savaş değil, Putin'in savaşı olduğunu söyleyen Şansölye, "Bu savaşı Rus halkı değil, Putin seçti, bu yüzden bunun Putin'in savaşı olduğunu açıkça görmeliyiz" ifadelerine yer verdi.  Öte yandan, cumartesi günü, Alman hükümeti , Alman askeri stoklarından Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede 1.000 tanksavar silahı ve 500 karadan havaya füze sağlama kararını duyurdu.

Ek olarak, Estonya ve Hollanda, Alman hükümetinden Alman yapımı silahları Ukrayna'ya transfer etmek için izin aldı, oysa daha önce böyle bir izin verilmemişti.

Hayata geçirilen bu hareket, Almanya'nın uzun süredir devam eden  ve çatışma bölgelerine silah ihracatını yasaklayan ilkesinin ters düşüyor. Bu sebeple, Almanya'nın bu tavrı pek de samimi karşılanmıyor.

Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi

"PUTİN DÜŞÜNMÜŞTÜR"

Şansölye'nin açıklamalarının ardından, yabancı basınında "Uyuyan Batı uyandı" şeklinde başlıklara, "Putin'in A, B ve C planı muhakkak vardır, hesap etmiştir" yorumları gelirken, "İngiltere, Rusya ve ABD'nin yeniden silahlanmasını sağlayan da Hitler'di." ifadeleri ise dikkat çekti.

Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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