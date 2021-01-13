Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Üçlü toplantının detaylarını anlattı
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan toplantıya ilişkin detayların paylaşıldığı telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi henüz verilmedi.
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