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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Üçlü toplantının detaylarını anlattı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Üçlü toplantının detaylarını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan toplantıya ilişkin detayların paylaşıldığı telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi henüz verilmedi. 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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