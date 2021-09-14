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  3. Putin'den skandal hareket! Temaslıyım dedi, öncesinde Esad'la görüştü!

Putin'den skandal hareket! Temaslıyım dedi, öncesinde Esad'la görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Kremlin'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, 'temaslıyım' diyen Rusya Devlet Başkanı kendisini karantina altına aldırdı. Putin'in bütün programı iptal edildi.

Putin'den skandal hareket! Temaslıyım dedi, öncesinde Esad'la görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Kremlin'de bir araya geldi. İkili arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası Putin, temaslı olduğunu açıklayarak kendini karantina altına aldırdı. Çevresindekilerle temaslı olduğu bildirilen Putin'in kendisini tecrit altına aldığı aktarıldı. Rusya Devlet Başkanının yakın tarihte gerçekleşmesi planlanan tüm programları iptal edildi. Putin'in bu hafta gerçekleştireceği bilinen Tacikistan ziyareti de erteledi, ancak video konferans yoluyla bağlantı kuracağı ifade edildi.

Putin'den skandal hareket! Temaslıyım dedi, öncesinde Esad'la görüştü!

HANGİ AŞI OLDUĞUNU SIR GİBİ SAKLADI!

Rusya Sputnik V aşısı üretti ancak, Putin hangi aşıyı olduğunu sır gibi saklıyor. Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Putin’in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci de basın önünde yapılmamış, kamuoyuna yansıtılmamıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Rusya’da geliştirilen üç aşıdan birini yaptıracağını bildirmişti.

Putin'den skandal hareket! Temaslıyım dedi, öncesinde Esad'la görüştü!

"SPUTNİK V AŞISI OLDUM!"

Putin hangi aşıyı olduğunu saklamıştı ancak, katıldığı bir programda halktan gelen "hangi aşıyı oldunuz" sorusunun yanıtını daha fazla gizleyemedi. Putin Sputnik V aşısı olduğunu belirterek;  "Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor seviyem yüksek. Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz. Aşı olduğum dönemde Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları vardı. İkisi de iyi ve etkili. EpiVakKorona, daha kısa süre koruma sağlıyor ancak onun daha az yan etki gibi avantajları var. Ben aşıyı seçerken daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum." ifadelerini kullandı.

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