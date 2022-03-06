Putin'in getirdiği yeni yasa Batılı medya kuruluşlarını harekete geçirdi! Rusya'dan çekiliyorlar!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta, Batılı medya kuruluşlarını yanlış bilgi vermekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sahte bilgi yayımına 15 yıl hapis cezası getiren bir yasayı geçirdi.
KARARNAME SONRASI ÜLKEDEN ÇEKİLİYORLAR
ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'deki çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen ve savaşa ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamasının ardından, Rusya'daki çalışmalarını durduracağını açıkladı.