Pyeong Guk Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pyeong Guk Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pyeong Guk Yun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pyeong Guk Yun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pyeong Guk Yun 8 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤평국 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pyeong Guk Yun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pyeong Guk Yun'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pyeong Guk Yun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pyungguk1/

Pyeong Guk Yun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pyeong Guk Yun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pyeong Guk Yun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pyeong Guk Yun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Incheon Utd.

15 Aralık 2014 yılında Sangju Sangmu

14 Eylül 2016 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2017 yılında Gwangju FC

10 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Pyeong Guk Yun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pyeong Guk Yun şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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