QNB Finansbank 3 ay ertelemeli 10 bin TL İhtiyaç Kredisine nasıl başvuru yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olan zorluk yaşayan esnaf ve vatandaşlara bankalar kredi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda QNB Finansbank farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı yeni İhtiyaç Kredisi için detayları açıklandı. Buna göre vatandaşlar 36 ay taksitle 10 bin TL kredi çekebilecek.

QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

QNB Finansbank vatandaşlara Tanışma Kredisi,Kolay Ödemeli Kredi, Doğum Günü Kredisi, Borç Transferi Kredisi, Kamu Çalışanına Özel Kredi, Finans maaş Kredisi ve 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi isimleri altında kredi verecek.

QNB Finansbank’ta hesabınız varsa “Hemen Başvur” butonuna tıkladıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak kredi başvurusu yapabilecek.

Öte yandan TC Kimlik numaranızı 5030’a SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Kredi başvuru yapmak için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank’tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.

Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank’ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank’ta.

Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank’tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.

3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

KAMPANYA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Kampanya 1 - 36 ay vadelerde geçerlidir.

Örnek hesaplama 36 ay vadede 15.000,00 TL’lik ihtiyaç kredisi için geçerli olup Faiz Oranı aylık %0,89, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %13,8588’dir. Yıllık toplam maliyet oranına KKDF (%15) ve BSMV (%5) dahil edilmiştir. Sigorta ücreti hariç kredi tahsis ücreti dahil Toplam Ödenecek Tutar 20.393,22 TL’dir.

Yıllık Toplam Maliyet Oranı maksimum %24,0072 olabilir.