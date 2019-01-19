Köşe vuruşunu kullanmadan önce maçın yan hakemine bacak arası çalım atan Portekizli oyuncu Quaresma, kendini tutamadı.

Yıldız futbolcu korner kullanacağı sırada taraftarların yoğun talebi üzerine yan hakemin bacaklarının arasından topu gönderdi.

RICARDO QUARESMA KİMDİR?

Ricardo Quaresma, 26 Eylül 1983 tarihinde Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya geldi. Futbol oynamaya henüz 4 yaşındayken başlayan Ricardo Quaresma, 10 yaşındayken Sporting CP'in altyapısına girdi. Futbol oynayışıyla ve yeteneğiyle beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti. Porto ile oynanan maçta 17 yaşındayken ilk kez bir lig maçında A takım forması giymiş oldu.

O dönem Sporting'in teknik direktörü olan Laszlo Boloni, Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakarak Ricardo Quaresma'yı oynatıyordu ve böylece Quaresma, adından daha fazla söz ettirmeye başladı.

2003-2004 sezonunda İspanyol futbol devi Barcelona'ya 6 milyon euro karşılığında satıldı ve ilk sezonda 21 kez forma giydi ve yalnızca 1 gol attı. Sezonun sonuna doğru yaşadığı sakatlıktan dolayı 2004 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılamadı.

"Rijkaard'ın olduğu yerde ben futbol oynamam" demesinin ardından 15 milyon euro + Deco karşılığında takas edilerek Porto'ya transfer oldu. 2004'te Porto'ya transfer olan Quaresma, yeniden yıldızını parlattı ve çıktığı 114 maçta 24 gol kaydetti. Performansıyla İtalyan futbol devi Inter'in dikkatini çekti.

2008-2009 sezonunda 18,6 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Inter'le anlaşan Quaresma, Barcelona'da olduğu gibi Inter'de de istenilen performansı veremedi ve teknik direktör Jose Mourinho, Quaresma'nın yetenekli olduğunu ancak taktiksel disiplinsizliği nedeniyle Inter'de forma giyemeyeceğini belirtti. Bir sezonda sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Quaresma, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmadı ve Inter'den ayrıldı.

2009'da İngiliz futbol devi Chelsea'ye kiralık olarak gitti ancak burada da sürekli yedekten oyuna giren bir oyuncu konumundaydı. Kiralık döneminin sonunda Inter'e geri dönmesindeki en büyük etken ise Chelsea'nin teklifini kabul etmemesi ve Chelsea'de şans bulamamasıdır.

13 Haziran 2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon euro karşılığında transfer oldu ve Süper Lig'de ilk golünü 29 Ağustos 2010 tarihinde Karabükspor'a attı. 2012 yılına kadar üstün performansıyla beğeni toplayan Quaresma, 2012'de Fikret Orman'ın başkan olarak göreve gelmesiyle kadro dışı bırakıldı. Fikret Orman, kendisini Beşiktaş'ta görmek istemediğini belirtince sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Beşiktaş'ta 47 maçta 18 gol atıp 17 asist yapmıştır, toplamda ise 73 maçta 18 gol, 27 asist ile oynamıştır.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Quaresma, 2013'ün ilk günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımına transfer oldu ve burada 10 maçta 2 gol kaydetti.

Al Ahli'nin ardından 1 Ocak 2014 tarihinde Porto'ya geri dönüş yapan Quaresma, Porto'daki ilk sezonunda 12 Primeira Liga maçında 4 gol 1 asist yapan Q7, Taça de Portugal 3 maçta 1 gol 1 asist, Taça da Liga'da 3 maçta fotma giyip 1 kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Q7 4 gol 2 asistlık katkı yaparak sezonu 24 maçta 10 gol 4 asistle tamamladı. İlk sezonunda özellikle Avrupa Ligindeki Napoli ve Sevilla maçlarında formuyla dikkat çekti.

22 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma, günümüzde de halen Beşiktaş forması giymektedir.