Rabia Naz'ın annesinden DNA örneği alındı
Geçen sene, Giresun Eynesil'de 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alındı.
Görele Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alınması için mahkeme tarafından karar alındı.
Karar sonrası Atika Vatan, bugün Görele Devlet Hastanesi'ne getirildi. Atika Vatan burada DNA örneği verdi.
DNA ÖRNEĞİ İNCELENMEK ÜZERE TRABZON ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Başsavcılık tarafından örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler : Rabia Naz Vatan, DNA
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