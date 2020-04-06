Radomir Antic kimdir? | Radomir Antic öldü mü? Neden öldü?

Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic öldü.

Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti. Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Futbol dünyası Radomir Antic'in ölüm haberiyle sarsıldı. Özellikle İspanyol futboluna verdiği katkıyla hafızalara kazınan Sırp futbol adamı Radomir Antic'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Futbolculuk yıllarında Türkiye'de de top koşturan Antic, 1977-78 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve o sezon Sarı Lacivertliler'in şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok kulüpte görev yapan Antic, İspanya'nın üç büyük kulübü Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'de teknik direktörlük yaptı. Antic 1995-96 sezonunda Atletico ile hem La Liga hem de Kral Kupası zaferi tattı.

71 yaşında hayatını kaybeden Antic, 1991-92 sezonunda Real Madrid'i çalıştırırken 1995-2000 yılları arasında üç dönem Atletico Madrid'de görev yaptı. Antic 2002-03 sezonunda ise kısa bir dönem Barcelona'yı çalıştırdı.

2008-10 yılları arası ülkesi Sırbistan'ın milli takımında görev yapan futbol adamı, kariyeri boyunca bu takımlar dışında Partizan, Zaragoza, Oviedo, Celta Vigo ve Shandong Luneng'i çalıştırırken son olarak 2015 yılında Hebei China Fortune'da görev almıştı.

Antic'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

RADOMİR ANTİC KİMDİR?

Radomir Antic isimli futbolcu 22.11.1948 tarihinde Žitiste şehrinde Sırbistan ülkesinde dünyaya geldi. Radomir Antic oynadığı mevkii Defans oyuncusudur.

Uyruğu: Sırp

Doğum Tarihi: 22.11.1948

Doğum Yeri: Sırbistan

Pozisyon: Defans

Görev: Futbolcu

Pozisyon: Defans