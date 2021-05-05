Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3521.26

Meslek Adı : Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu : Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Yayın Ve Ses-Görüntü Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Teknik yapım-yayın elamanı, radyo-televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapan, ses ve ışık cihazlarını kullanan, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme yeterliklerini kazanmış kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma planı yapmak,

b) Cihazların montaj, bakımını ve temizliğini yapmak,

c) Kurgu ünitesini (Lineer, non-lineer) kullanmak,

d) Amaca uygun geçiş ve efektler kullanmak,

e) Ses ve görüntüleri amaca uygun döşemek,

f) Ses mikserini kullanmak,

g) Mikrofon takmak ve test etmek,

h) Ses almak,

i) Canlı programda ses ayarı yapmak,

j) Işık donanımının kontrol ve onarımını yapmak,

k) Işık masasını kullanmak,

l) Konuya göre aydınlatma yapmak,

m) Işıkları ekip manlarının günlük bakımını yapmak,

n) Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi mesleği için “2310.09” kod olarak kullanılır iken Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi mesleği için “6111.54” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni Meslek Kodu “3521.26” olarak belirlenmiştir.

