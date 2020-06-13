Radyoaktif sızıntı tehlikesi! Nükleer denizaltında yangın çıktı

Fransa'nın Toulon şehrinde teknik bakım için Toulon askeri üssünün limanında tersaneye çekilen "Perle" saldırı denizaltısının ön kısmında Cuma sabahı yangın çıktı. 14 saat süren çalışma sonrası sönen yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı ve yangın söndürme çalışmasında yüz civarı itfaiye eri ve 150 kişilik destek ekibinin görev aldığı öğrenildi.

NÜKLEER SIZINTI OLDU MU

Nükleer yakıtı ve misilleri olan denizaltındaki yangın halkı tedirgin etti. Teknik bakıma alınan denizaltının içerisindeki mühimmat ve nükleer yakıtın kaldırıldığını açıklayan Savunma Bakanlığı renovasyon sırasında nükleer yakıt boşaldığı için radyoaktif sızıntı riski bulunmadığı belirtildi.

Ek olarak, Fransa'nın altı nükleer saldırı denizaltısından bir olan La Perle'in renovasyon için silahsızlandırılmış hâlde olduğu da belirtildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Florence Parly'nin de bölgeyi ziyaret ettiği ve nükleer sızıntı olmadığını yinelediği öğrenildi.