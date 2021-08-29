Rafet El Roman'ın kızından babası hakkında bomba açıklamalar: "O gölgeden çıkmak daha zor”

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, çapkınlıklarıyla gündemden adını düşürmeyen babası hakkında yöneltilen soruları cevapladı. Söyledikleri adeta babasına destek verip, arkasında duran genç kız, ünlü kızı olmanın dezavantajlarından da bahsetti. Su yöneltilen sorulara “Herkes kendi hayatını yaşasın. Gün gelir ben de buna benzer şeylerle gündeme gelebilirim. Kimse için kötü düşünmüyorum, benim için de kimse düşünmesin. Can yakmadığın sürece sıkıntı yoktur” şeklinde cevap verdi.

"ÜNLÜ BABANIN KIZI OLMAK DEZAVANTAJLI"

Su El Roman'a babasının çapkınlıkları ardından ünlü bir babanın kızı olmasının avantajları sorulduğunda ise genç kız bunun olsa olsa dezavantajı olacağını söyleyerek; "Herkes Babamdan dolayı 1-0 önde başladığımı sanıyor. Yok öyle bir şey..." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden El Roman "Hatta o gölgeden çıkmak daha zor” dedi. Su “Küçükken ‘Rafet El Roman’ın kızı Su’ olmak sorun değildi. Ama şimdi kendim bir şeyler başarınca bu durum egomu zedeliyor. Ama tabii ki müzikte her zaman desteğini görüyorum” sözlerini ekledi.