Rahatsız olmayın, kurtulmanın yollarını arayın! Ciltteki çillere evde yapılacak olan doğal maske tarifleri

ELMA SİRKESİ

Ciltte meydana gelen hücrelerin pul pul dökülmesini, çillerin etkisini azaltmaya yaracak olan elma sirkesi, bal ile yapılan karışım ile elde edilir. Bunun için 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı bal karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım cilde 15 20 dakika boyunca cilde masaj yapılarak uygulanır ardından ılık su ile durulama yapılır. Bu karışım her gün bir kere olmak üzere çil olan bölgelere uygulanabilir.