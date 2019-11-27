Rahmi Turan'dan Muharrem İnce'ye telefon

Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili kendisini aradığını sosyal medya hesabından açıkladı.

RAHMİ TURAN, MUHARREM İNCE'Yİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Muharrem İnce konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi.

Muharrem İnce'nin Twitter paylaşımı