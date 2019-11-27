Rahmi Turan'dan Muharrem İnce'ye telefon
"Külliye'ye giden CHP'li" iddialarından sonra gelen tepkiler üzerine özür dileyen gazeteci Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı.
Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili kendisini aradığını sosyal medya hesabından açıkladı.
RAHMİ TURAN, MUHARREM İNCE'Yİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ
Muharrem İnce konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi.
Muharrem İnce'nin Twitter paylaşımı
Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi.— Muharrem İNCE (@vekilince) November 27, 2019
Etiketler : Rahmi Turan, görüşme
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