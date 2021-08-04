Rakamlar iç açıcı değil! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Dalganın çıkış kolundayız" dedi, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını açıkladı!

Türkiye'de koronavirüs salgınındaki vaka artışı sürüyor. 5 binli rakamlardan 25 binlere dayanan vaka sayısının salgının yeniden bir yükselme dönemine girdiğini gözler önüne seriyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre son 24 saatte yapılan 256 bin 163 Kovid-19 testinden 24 bin 832'sinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Bu tablo salgında gevşemenin vaka artışına neden olacağını bir kez daha gözler önüne sererken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son tabloyu sosyal medya hesabından değerlendirerek birtakım tavsiyelerde bulundu.

"SALGIN KONTROLDE DEĞİL"

"Salgın beklediğimiz gibi yayılıyor." diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Dalganın hala çıkış kolundayız. Ek önlem almadan, toplumun % 80’i aşılanmadan farklı bir durum da beklenemez zaten. Salgın kontrolde değil, çünkü günlük yeni vaka sayısı iyileşen sayısından çok fazla" değerlendirmesinde bulundu.

AKTİF VAKALAR 270 BİNE ÇIKTI

Aktif vaka sayısının 270 bine çıktığını belirten Ceyhan," Tanısızlarla birlikte 2,5 milyondan fazla kişi şu anda virüs pozitif." dedi.

"TEK DOZLA UZUN SÜRE BEKLEMEK KİŞİYİ RİSKE SOKUYOR"

Ölüm sayısının da artmaya başladığını anımsatan Ceyhan, şöyle devam etti:

" Ben gelen bütün aşıların ilk doz olarak uygulanması politikasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü tek dozla uzun süre beklemek kişiyi riske sokuyor. Şili bundan zarar gördü. Umarım Biontech teminindeki sorun çok uzun sürmez."

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin hedeflediği aşılama oranının uzağında olduğunu kaydeden Ceyhan," 2 doz aşılama oranımız yüzde 32 (27,7 milyon/85,3 milyon)" dedi.

"EK ÖNLEM DÜŞÜNÜLMEMESİ, YENİ DALGALAR YAŞAMAMIZA NEDEN OLACAKTIR"

Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:

" Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve aşılamanın artırılması için ek önlem düşünülmemesi, salgın dalgasının büyümesine, çok sayıda insanın ölmesine ve salgının uzayıp bundan sonra da yeni dalgalar yaşamamıza neden olacaktır."