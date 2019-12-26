Rakı fiyatları 2020 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

Rakı fiyatları yeni yıla yaklaşırken internette araştırılmaya başlandı. Peki Rakı fiyatları 2020 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları 2020'de ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

RAKI FİYATLARI 2020 NE KADAR?

Son yapılan zammın (3 Ocak 2020) ardından oluşan rakı fiyatları bu şekildedir. Yeni bir zam gelmesi durumunda yine en güncel rakı fiyatları listesine sitemizden ulaşabilirsiniz.

YENİ RAKI FİYATLARI

35 lik Yeni Rakı : 72,00 TL

50 lik Yeni Rakı : 102,00 TL

70 lik Yeni Rakı : 142,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 80,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 110,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 155,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 170,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 95,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 185,00 TL

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

35 lik Tekirdağ Rakı : 74,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 104,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 147,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 157,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 90,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 170,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 175,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI

35 lik Efe Klasik Rakı : 62,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 90,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 71,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 75,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 107,00 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL

İZMİR RAKI FİYATLARI

35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 67,50 TL

50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL

70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL

100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL

35 lik İzmir Rakı : 65,00 TL

50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL

70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL

100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL

35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL

70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL

KULÜP RAKI FİYATLARI

35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 165,00 TL

YEKRA RAKI FİYATLARI

35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI

35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL

ARA RAKI FİYATLARI

35 lik Ata Rakı : 67,00 TL

70 lik Ata Rakı : 131,00 TL

SAKİ RAKI FİYATLARI

70 lik Saki Rakı : 125,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL

ANADOLU BOĞMA RAKI FİYATLARI

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL

RAKININ TARİHi NASILDIR?

Anadolu coğrafyasında bu isimlerle belgelenebilen en eski rakı üretimi ve ticareti 15. yüzyılda Trabzon civarından yazılı kayıtlara girmiştir.

Rakı ticaretinden bahseden en eski ikinci yazılı kayıt ise 1520 tarihli bir Osmanlı Vergi Nizamnamesidir. Bu belgede de diğerinde olduğu gibi Trabzon, rakının üretildiği ve diğer bölgelere sevk edildiği yer olarak gösterilir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından da üretilmeye başlanmış ve zamanla tüm Osmanlı coğrafyasında yaygın olarak kullanılan bir içki haline gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde en popüler içki olmuştur.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.

Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.

Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.

Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.

Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.

Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

2019 RAKI FİYATLARI NE KADAR?

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL

50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL