Ramaric Etou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramaric Etou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramaric Etou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramaric Etou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramaric Etou 25 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Ramaric Presley Etou Thomaso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramaric Etou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Football Agency LTD yapmaktadır. Ramaric Etou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ramaric Etou'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramaric Etou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramaric Etou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramaric Etou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramaric Etou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Beitar TA Ramla

1 Eylül 2016 yılında FC Dila

1 Temmuz 2017 yılında Beitar TA Ramla

1 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

10 Şubat 2020 yılında FC Dila

Ramaric Etou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramaric Etou şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramaric Etou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Léopards de Dolisie

Kongo Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kongo Cumhuriyeti U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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