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Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?

Ramazan ayının sona ermesine kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi? İşte detaylar...

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sona ermesine günler kaldı. Özellikle Ramazan Bayramı heyecanı vatandaşları sararken tatilin kaç gün olacağı da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında çokça araştırılan Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022?  9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi? sorularının yanıtları haberimizde... 

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

2022 Ramazan bayramı tatili, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı Dini Günler Listesine göre 2 -3 - 4 Mayıs olarak belirlendi. Bayram tatili birleştirilmesi durumunda 5-6-7-8 Mayıs günleri de  tatil olacak. Bu durumda bayram tatili 9 güne yükselecek.  Ramazan Bayramı tatil günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar

2 Mayıs Pazartesi

3 Mayıs Salı

4 Mayıs Çarşamba

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine karar verecek. Turizm sektörünün isteği bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi. Bu istek gerçekleşirse tatil şöyle olacak:

2 Mayıs Pazartesi

3 Mayıs Salı

4 Mayıs Çarşamba

5 Mayıs Perşembe

6 Mayıs Cuma

7 Mayıs Cumartesi

8 Mayıs Pazar 

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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