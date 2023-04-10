Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?

Üç ayların sonuncusu ve İslam inancına göre 11 ayın Sultanı Ramazan ayının bitişi 2023 yılında hangi gün Ramazan bayramı olarak kutlanacak? Şu sıralar Ramazan ayı içerisinde olduğumuzu için en çok sorulan sorulardan biri Ramazan Bayramı kaç gün kaldı oluyor. Gerek Oruçtan sonra bayramda tatil organize etmek için gerekse Ramazan ayının bitişini ne zaman olacağını merak edenlerin sorduğu soru olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 olarak kutlanacak. 3 gün sürecek olan bayram Şevval ayının 3 gününü kapsıyor.

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Hem Milli Hem Bini Bayram Aynı Gün Olacak

Takvime göre perşembe günü Arefe olup Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bayram olarak kutlanacak. Ramazan bayramı kaç gün kaldı derken birde aynı gün iki bayram olması ayrı bir mutlu olunmasını sağlamaktadır. Müslümanlar için değerli bir dini bayram olan Ramazan Bayramı bu yıl Nisan ayında kutlanacak. 23 Nisan bilindiği gibi Türk milleti açısından değerli bir tarihtir. O gün meclisin kurulumu olarak kutlanıyor hem dini bayram hem de Milli Bayram olması dolayısıyla aynı gün olması çifte bayram şeklinde ülkemizde kutlanacaktır.

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Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayında, Kur’an-ı Kerim'in Cebrail aleyhi selam aracılığıyla peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellem'e iletilmesi yani Kur’an-ı Kerim'in yeryüzüne inmesi anlamına gelen Kadir Gecesi yine Ramazan ayında kutlanacaktır. Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri Ramazan Bayramı kaç gün kaldı ve Kadir Gecesi ne zaman? Oluyor. Dolayısıyla Kadir Gecesi Ramazan Bayramı'nda önce kutlanıyor. 17 Nisan 2023 tarihi Kadir Gecesi olarak ifade edilir. Bilindiği gibi Ramazan ayının 27 gününe tekabül ediyor her yıl bu şekilde kutlanıyor.

Oruç Neden Önemlidir?

Oruç bedenin sağlıklı olması için Allah tarafından insanlara bahşedilmiş bir ibadettir. Oruç tutan kişinin belli bedensel farklılıkları yaşadığı bilimsel olarak da görülmüştür. Yani kişi aç kaldığı zaman vücudunda hasarlı bulunan bir hücre yenilenmeye başlıyor. Dolayısıyla vücut kendi kendini yenileme moduna giriyor. Bilindiği gibi özellikle Müslüman olmayanlar detoks yaparlar ve bu süre bazen haftalar hatta aylar sürebiliyor. Bunun nedeni vücudun tamamen yenilenmesini sağlamaktır. İslam inancında oruç ibadeti bu yüzden hem sağlık açısından önemli hem de ibadet olarak kabul edilir. Ayrıca yoksul ve aç olan insanlar anlamak adına Müslümanlar tarafından Oruç tutuluyor.

Sağlıklı Yaşam İçin Oruç İbadeti

Oruç sağlıklı kalmak hem de sevap kazanmak adına İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Orucun tutulduğu ay ise Ramazan ayı olarak ifade edilir. Ramazan Bayramı'nda orucun sonlandığı gündür. Dolayısıyla şimdilerde Ramazan Bayramını son 10 gün evresine girmiş bulunuyoruz. Ramazan bayramı oldukça önemli tarihlere denk gelirken aynı zamanda da özellikle bahara denk gelmesi tatilcileri sevindirdi.