Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Erdoğan kararı açıklayacak

İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart gününden bu yana kurmaylarıyla İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir kez daha video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesini toplayacak.Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Buna göre Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.

AVM, BERBER VE KUAFÖRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dinamik şekilde izlenen ve haftalık olarak güncellenecek normalleşme takvimiyle ilgili brifing vereceği toplantıda başta ekonomi olmak üzere, turizmde, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada ve ticarette hayata geçirilecek normalleşme adımları ve dönüşüm çalışmaları konusunda bakanlar bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTININ YASAKLARI ESNETİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

İKİNCİ DALGAYA KARŞI ÖNLEMLER KONUŞULACAK

30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye’de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.