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Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? sorusu Ramazan bayramının yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı? Ramazan bayramının yaklaşılmasıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram günü sağlık sorunu yaşayanlar çoğu kurum ve kuruluşun kapalı olduğu tatil gününde hastanelerin ve sağlık kuruluşların açık olup olmadığını araştırıyor.

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?

RAMAZAN BAYRAMINDA DEVLET HASTANELERİ, ÖZEL HASTANELER AÇIK MI 2022?

Hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak. Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak. 

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?

BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi.

Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

Ramazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?​​​​​​​

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" denildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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