Ramazan bayramında Marmaray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Marmaray ücretsiz mi? Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile vatandaşlar ücretsiz ulaşım ile ilgili tüm detaylara hakim olmak istiyor. Haberimizden tüm merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMINDA MARMARAY BEDAVA MI 2022?

Bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile Ramazan bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

2-3-4 MAYIS 2022 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray 2-3-4 mayıs tarihlerinde ücretsiz olacaktır.

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