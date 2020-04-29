Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Kovid-19 nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin aldığı bilgileri canlı yayında anlattı.

İşte Dicle Canova'nın açıklamaları:

Ramazan ayı başladıktan sonra, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok kalabalık olmaya başladı. Sadece gündüz değil, iftarla sahur arası da çok ciddi bir hareketlilik var. Edindiğim bilgilere göre bu konu AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması olur mu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı şu an böyle bir düşüncemiz yok ifadesini kullandı ama bu durumun değerlendirebileceğini söyledi. Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı, Ramazan ayında yeni tedbirler gelebilir mi sorusunun yanıtı için önemli olacak.

"GENEL EĞİLİM TEDBİRLERİN SÜRMESİ YÖNÜNDE"

Haber kaynakları henüz erken olduğunu söylüyor. 4 haftalık bir süre var ve kararlar veriler doğrultusunda haftalık alınıyor. Genel eğilim şu; Ankara'nın duruşu bayram dahil sıkı tedbirlerin sürmesi yönünde... Adımların bayramdan sonra yapılması istikametinde yapılması gibi bir planlama var.

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT OLACAK MI?

Şehirlerarası seyehatlerin bayramda da kısıtlanacağını, bu yasağın bayramda da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması gelir mi?' diye soracak olursak, bu çok büyük bir olasılık ama henüz net bir karar yok. Bayramın birinci gününden başlayarak 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması olabilir. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek ama 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu kararın çıkmasını bekliyoruz. Net karar için 18 Mayıs'ı bekleyeceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Genel kanaat 15 Mayıs'ı görmek yönünde, 65 yaş üstündeki vatandaşların biraz daha sabretmesi gerekecek.

