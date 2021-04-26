Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle Mart ayında başlayan normalleşme süreci ve mutasyona uğramış koronavirüslerin vatandaşlara bulaşması nedeniyle Türkiye'de vaka sayıları 62 binlere kadar yükseldi. Koronavirüs salgınında vaka sayıları 50 binleri aşınca Türkiye Nisan ayında iki haftalık kısmi kapanmaya gitmişti. Vaka sayılarında azda olsa düşüş yaşanırken yaklaşan Ramazan Bayramında insan hareketliliği artacağı için sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Bizlerde Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı, olur mu? sorularına yanıt vereceğiz.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; tam kapanma 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek. Yani tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, OLUR MU?

Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."