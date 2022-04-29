Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyorlar. Bu kapsamda İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, Metro, tramvay, İZDENİZ, İZBAN'ın durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizlerde bu doğrultuda "Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz mi İzmir? Bayramda ESHOT, İZULAŞ, Metro, tramvay, İZDENİZ, İZBAN bedava mı 2-3-4 Mayıs 2022? " sorularının yanıtları haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ İZMİR?

Ramazan Bayramı'nda İzmir'de toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlık ziyareti yapacak olan vatandaşlara özel ESHOT otobüs seferleri de yapılacak.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ESHOT, İZULAŞ, METRO, TRAMVAY, İZDENİZ, İZBAN BEDAVA MI 2-3-4 MAYIS 2022?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde bedava olarak hizmet verecek. Vatandaşlar ulaşım kartlarıyla toplu taşıma araçlarına binecek ve ücret tahsil edilmeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir’de Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferleri de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. Orman köyü hatları da çalışacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara, özel seferler de yapacak. Önceki bayramlarda 12 olan mezarlık hatlarına, üç yeni hat daha eklendi. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı’nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı’nda ise 10 dakikada bir olacak.

İZDENİZ’de arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek. Ayrıntılı bilgilere www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir."