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Ramazan boyunca sokağa çıkma yasağı var mı? | Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlere ilişkin konuşan Erdoğan'ın açıklaması sonrası birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Ramazan boyunca sokağa çıkma yasağı var mı? | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Ramazan boyunca sokağa çıkma yasağı var mı? | Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlere ilişkin konuşan Erdoğan'ın açıklaması sonrası birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Ramazan boyunca sokağa çıkma yasağı var mı? | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır." dedi.

KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN ALINAN YENİ TEDBİRLER

- Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

- Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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