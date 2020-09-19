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Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı

ADANA'da, pastane işletmecisi Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı.Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı

ADANA'da, pastane işletmecisi Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Pastane işletmecisi Ramazan Çelik, iddiaya göre iş yerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vuran ve iş yerinin tavanına da ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyup, pastaneye gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı



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