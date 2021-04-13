Ramazan ayının gelmesiyle beraber Turkcell Ramazan'a özel kampanyalarını duyurdu. Kampanyalardan yararlanmak isteyen aboneler detayları öğrenmek istiyor. En çok aratılan soruların başında gelen Ramazan kampanyası Turkcell 2021| Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır? Sorusunun cevabı haberimizde...

RAMAZAN KAMPANYASI TURKCELL 2021 | TURKCELL RAMAZAN İNTERNET KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

Her Ramazan abonelerine Ramazan Hediyesi adı altında ücretsiz internet ve dakika gibi çeşitli hediye paketler sunan Turkcell, 2021 yılında da müşterilerine güzel kampanyalarla hizmet sunmaya devam ediyor. Geçen sene 1 GB olan Turkcell Ramazan internet kampanyası bu yıl 2 GB olarak sunuldu. Bu kampanyayla kazanacağınız 2 GB interneti Ramazan bitimine kadar doyasıya kullanabilirsiniz.

2 GB İNTERNET

Ramazan hediyesi Turkcell operatörünün kendi çıkartmış olduğu hesabım uygulaması olan Dijital Operatör uygulaması üzerinden 2 GB internet veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için uygulamaya giriş yaptıktan sonra Turkcell Ramazana Özel İnternet sekmesine girip hemen katıl butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Kampanyadan faturalı, faturasız ve hazır kart aboneleri faydalanabilir.

SAHUR PAKETİ

Turkcell Ramazan kampanyalarından bir diğeri ise sahur paketi. Tek kullanım şartının Bip uygulaması üzerinden 5 kişiye mesaj atmak olan kampanya ile sadece sahur zamanı 02:00 ile 05:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 1 GB İnternete sahip olabilirsiniz. Ayrıca Ramazan ayında her hafta Salla Kazan uygulayarak kazandığınız hediyeleri 2 katı olarak sevdiklerinize gönderebilirsiniz.