Ramazan ayında oruç tutanlar, fazla kilolarından da kurtulmak istiyor. Saatlerce aç kalmanın ardından birden yağlı yemeklerle midesini doldurmak istemeyen vatandaşlar Ramazanda diyet listesi 2022 | Ramazanda nasıl kilo verilir, nasıl zayıflanır? soru ve konu başlıklarını merak ediyor. Diyetisyen Kübra Zora, Ramazan'da nasıl kilo verilebilir? sorusuna yanıt verdi.

RAMAZANDA DİYET LİSTESİ 2022

Ramazan'da kilo vermek istiyorsanız eğer, önceliğiniz sahurda yedikleriniz olmalı. Diyetisyen Kübra Zora, "Öncelikle sahurda yediğinize ve içtiklerinize önem göstermelisiniz. Sahuru ne kadar hafif besinlerle geçirirseniz, gün içerisinde hem kendinizi daha dinç hissedecek, hem de ağır yiyeceklerle midenizi zorlamamış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Sahurda yapılan kahvaltı, sizi gün boyu tok tutacaktır." diyen Diyetisyen Zora, kahvaltı içeriğini de sıraladı. Bir dilim beyaz ekmek yemek yerine, 2 dilim tam buğday ekmeği yerseniz, hem midenizde yer eden lif oranı yükselmiş olacağını, hem de tokluk açısından çok daha rahat bir oruç geçireceğinizi söyleyen Diyetisyen Kübra Zora, "2 dilim tam buğday ekmeği sizi tok tutacak ve kilo alımınıza etki etmeyecektir. Bunun yanında domates, 2 dilim çörek otu serpilmiş beyaz peynir, maydanoz veya yeşillik, bir çay kaşığı (enerji için) bal veya pekmez, 1 adet yumurta da yerseniz hem gün boyu rahat bir oruç geçirecek, hem de sağlıklı bir sahur yapmış olacaksınız." diyerek, sahur için uygun olan diyet programını sundu.

Bu besinlerin arasında zeytine de yer veren Kübra Zora, "Zeytin muhakkak tekli rakamlarla tüketilmeli. Örneğin 1 adet veya 3 adet zeytin tüketmelisiniz. Çünkü zeytin içeriğindeki tuz miktarının fazla olması, kalori alımını arttır. Tekli rakamlarla yendiği takdirde bu kalori potasyuma dönüşecektir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) da zeytin ve hurmanın tekli rakamlarla yenmesi gerektiğini uygun bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yapılan sahurun yanı sıra, bol yeşillikli bir salata ile de sahuru geçirebileceğinizi söyledi.

İftar da ise, kızartmalardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Kübra Zora, "Sahuru muhakkak su ile açın. Midenizi şişirecek cinsten su içmenize gerek yok. 1 bardak su, sindirim sisteminizin çalışması için muazzam bir başlangıç olacaktır. Kilo vermek istiyorsanız, sofranızdan beyaz ekmek ve pideyi uzak tutmalısınız. Bunun yerine tükettiğiniz tam tahıllı veya tam buğday ekmekleri sindiriminizi kolaylaştıracaktır.

Suyun ardından çorbayı atlamayın, içeceğiniz çorbanın pek bir önemi yok. Bazı sitelerde görüyorum şu çorbadan uzak durun bu çorbayı içmeyin gibi tavsiyelerde bulunulmuş. Beyran, paça gibi ağır çorbalar tercih etmediğiniz sürece, iftarınızı dilediğiniz çorbayla açabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

RAMAZANDA NASIL KİLO VERİLİR, NASIL ZAYIFLANIR?

İftarda tüketilecek veya tüketilmemesi gereken yiyecekleri sıralayan Diyetisyen Kübra Zora, "Çorbalarınızı içtikten sonra biraz dinlenin. Hemen midenize yüklenmeyin. Tüm gün mideniz boştu ve birden onu doldurmanız midenizi de sizi de yoracaktır. Çorbaları içtikten sonra dileyen namazını kılsın. Namaz kılmıyorsanız sofrada biraz oyalanmayı deneyin. Örneğin ailenizle sohbet edin veya biraz daha nefsinizi terbiye edin. Edemediğiniz duaları da edebilirsiniz. Ancak muhakkak çorba sonrası kendinize ve midenize dinlenmeyi çok görmeyin." ifadelerine yer verdi.

Kızartma ve çok yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Zora, pilav yerine bulgur pilavı, yağlı salata yerine yağsız ve bol yeşillikli salata yenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Haşlanmış tavuk, brokoli, biber, lahana veya pazı dolması, pırasa, bamya, ıspanak, kabak dolması, kabak haşlaması, nohut, barbunya, mercimek, taze fasulye, bezelye yemeği gibi sebze içerikli yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Kübra Zora, "Bu saydıklarımız sizi hem doyuracak, hem de sağlıklı bir iftar yapmanızı sağlayacak. Ramazan boyunca sebze ağırlıklı yiyecekleri azar azar tükettiğiniz takdirde hem kilo alımını durduracaksınız, hem de bedeninizi zinde tutacaksınız" ifadelerine yer verdi.