UEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurduSON DAKİKA! 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor!Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybettiAdana'da polis aracının yaptığı kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebep olan sürücü yakalandı!Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybettiResmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!ING Basketbol Süper Ligi heyecanı! Beşiktaş Icrypex: 83 - Bahçeşehir Koleji: 77Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!Safranbolu'da koronavirüs paniği! 5 katlı apartman komple karantinaya alındıUEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag- Arsenal maç özeti izle 0-4! Cüneyt Çakır, düdük çaldı, Arsenal turladı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ramazan’da gündüz zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlendi

Ramazan’da gündüz zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlendi

Ramazan ayında artmaya başlayan hava sıcaklığı nedeniyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde gündüz çalışmakta zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlemesi yapıldı.

Ramazan’da gündüz zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oruçlu halde gündüz çalışmakta zorlanan işçilere mesai düzenlemesi yapıldı. İşçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor. İftardan sonra sahur vaktine kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi. Turgut, "Allah'ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimize Ramazan ayarı verdik. Öğleden sonra 14.00'dan iftara bir saat kala çalışıyoruz. İftarımızı açtıktan sonra tekrardan işimize devam edip sahura kadar çalışıyoruz. Gece çalışarak hem ibadetimizi eksiksiz yapıyoruz hem de dünyevi işlerimizi aksatmıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan’da gündüz zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlendi

Ramazan’da gündüz zorlanan işçilere gece mesaisi düzenlendi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT