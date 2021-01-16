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  3. Ramo dizisinde başrol oyuncusudan flaş ayrılık kararı!

Ramo dizisinde başrol oyuncusudan flaş ayrılık kararı!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Ramo'dan şok eden ayrılık kararı açıklaması geldi. Dizinin başrollerinden olan ve Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziye veda etti.

Ramo dizisinde başrol oyuncusudan flaş ayrılık kararı!

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde ise Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinde ani bir ayrılık yaşandı.

BAŞARILI OYUNCU ANİ KARARLA DİZİYE VEDA ETTİ

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alan fenomen dizi Ramo'dan izleyiciyi üzen haber geldi. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve her hafta reyting rekoru kıran dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin ardından "Ramo" dizi kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Olgun Şimşek yayınlanan 28. bölüm ile diziye veda etti.

Ramo dizisinde başrol oyuncusudan flaş ayrılık kararı!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.

İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Ramo dizisinde başrol oyuncusudan flaş ayrılık kararı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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