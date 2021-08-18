UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. ön eleme maçında ST. Johnstone ile karşılaşan ve deplasmandaki galibiyeti ile rakibini eleyerek play-off'a kalmaya hak kazanan Galatasaray, bu turda Danimarka'nın Rander takımıyla karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise Rander - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

RANDER - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Avrupa mücadelesi için Danimarka'ya gideceği maç Cepheus Park Stadyumu'nda oynanacak.

RANDER - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele edeceği bu karşılaşma Star TV'den naklen yayınlanacak. Star TV şifresiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca Star TV, Digiturk 27, D Smart 24, Kablo TV 26, Tivibu 27, Turkcell TV+ 23, Vodafone TV 24 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.