UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçına çıkacak olan Galatasaray, bu turda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak. Galatasaray, mücadeleyi kazanması halinde Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Ülke puanı açısından da oldukça önemli bir maç olan Rangers - Galatasaray mücadelesi teve2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Rangers - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

RANGERS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Galatasaray, bu akşam saat 21.45'te İskoçya deplasmanında Rangers ile Avrupa Ligi play-off mücadelesi oynayacak. Taraftarın yoğun isteği üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, karşılaşmanın şifresiz kanaldan yayınlanacağını duyurdu.

Zorlu mücadele teve2 kanalından 21.45'te şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.

TEVE2 NASIL İZLENİR? FREKANS BİLGİLERİ

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

Bu frekans değerlerini televizyonunuzun kanal arama kısmına girdiğinizde teve2 kanalını kolaylıkla izleyebilirsiniz.

HANGİ PLATFORMLARDA KAÇINCI KANAL?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU

OMAR ELABDELLAOUI, TAYLAN ANTALYALI, RYAN BABEL, RADAMEL FALCAO, YOUNES BELHANDA, PETER ETEBO, MARTIN LINNES, RYAN DONK, ÖMER BAYRAM , EMRE TAŞDEMIR, CHRISTIAN LUYINDAMA, OKAN KOCUK, MARCAO TEIXEIRA, EMRE KILINÇ, JESSE SEKIDIKA, SOFIANE FEGHOULI, MBAYE DIAGNE, FATİH ÖZTÜRK