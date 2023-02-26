Ransford Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ransford Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ransford Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ransford Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ransford Frimpong 5 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ransford Frimpong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ransford Frimpong'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ransford Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ransford Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ransford Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ransford Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ransford Frimpong şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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